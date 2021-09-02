СМИ допустили использование талибами чешской военной техники

Боевикам движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) могли достаться оружие и военная техника, поставленные в Афганистан из Чехии. Речь идет о гаубицах Д-30, вертолетах Ми-17 и Ми-24, переданных для нужд Вооруженных сил Афганистана. Такую вероятность допустила газета «Млада фронта Днес».

В 2004 году чешское правительство передало ВС Афганистана почти шесть тысяч тонн боеприпасов различных калибров. Позже парк афганской авиации пополнили шесть многоцелевых вертолетов Ми-17 и шесть ударных Ми-24 из Чехии. Также афганские военные получили гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра и боеприпасы к ним, пишет чешское СМИ.

Авторы материала предположили, что часть этого оружия уже может использоваться талибами. Неизвестно, будут ли чешские власти добиваться возвращения поставленного оружия и техники, пишет «Млада фронта Днес». Всего союзники поставили афганским военным 110 транспортных вертолетов за период с 2006 по 2017 год.

Ранее появились снимки военно-транспортного самолета Lockheed C-130H, который захватили талибы в аэропорту Кабула. Состояние машины неизвестно, но представители Центрального командования США заявляли, что вся оставленная в аэропорту техника была выведена из строя.