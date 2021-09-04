Россиянин набил татуировку с Шуфутинским

Родившийся 3 сентября житель Красноярска Роман Собольков набил на ноге татуировку с изображением певца Михаила Шуфутинского. Об этом беседе с порталом NGS24 рассказала автор эскиза Мария Иволга.

Собеседница портала уточнила, что идея набить портрет шансонье изначально принадлежала ей: в своем Instagram-аккаунте мастер поделилась задумкой с подписчиками и спросила, готов ли кто из них стать владельцем такой татуировки. «Откликнулся мой давний клиент, у которого еще и 3 сентября был день рождения. Он написал, что это знак судьбы, и подкинул идею своим друзьям для подарка», — добавила Иволга.

По ее словам, весь процесс занял у нее два часа. На вопрос о том, может ли быть так, что россиянин в будущем решит татуировку свести, мастер ответила, что в ее практике подобных примеров не было.

Ранее сообщалось, что тюменская радиостанция Dipol.FM на протяжении четырех часов крутила в эфире песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября» и ее кавер-версии. Как рассказал представитель радиостанции, композиция звучала в оригинале в начале часа после выпуска новостей, после всех рекламных блоков и разбавлялась каверами и ремиксами на нее, «чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности».