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Звезда сериала «Сваты» рассказал о перенесенном недуге

Актер Добронравов о перенесенном инсульте: речи нет, руки нет
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Федор Добронравов
Федор Добронравов
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский актер, звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал о перенесенном инсульте в 2018 году. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Актер рассказал, что когда-то думал, что он — донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку. «А донской рысак скачет и умирает на ногах. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет», — заявил Добронравов.

Когда артиста привезли в больницу с недугом, врач спросил, согласен ли он на операцию. «И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще, потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам», — заявил он.

Добронравов признался, что теперь радуется каждому прожитому дню и не устает благодарить жену, с которой знаком с пятого класса. «Все, чего я добился, — это ее заслуга», — заявил он.

Добронравов перенес инсульт в марте 2018 года. Артиста с признаками инсульта доставили в одну из подмосковных больниц 17 марта. Ночью его состояние улучшилось, однако на следующий день он вновь почувствовал себя хуже. Актер лег в московскую больницу, где ему провели операцию.

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