Похитившему похожую на Дейенерис россиянку подростку вынесли приговор

Подросток получил условный срок за похищение похожей на Дейенерис студентки в Новосибирске

Cуд в Новосибирске вынес приговор 16-летнему подростку, который похитил свою 17-летнюю подругу, приковал ее к батарее наручниками и избил. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления Следственного комитета России (СКР).

Молодого человека признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

Суд назначил ему условное наказание сроком на два года с испытательным сроком на такое же время.

По версии следствия, 24 апреля, находясь в общежитии, подросток приревновал девушку, похожую на героиню сериала «Игра престолов» Дейенерис, прочитав ее переписку в телефоне. После этого студентка попыталась уйти, но обвиняемый остановил ее, ударив ладонью по лицу. Затем подросток приковал ее наручниками к батарее, закрыл комнату и скрылся. Потерпевшая смогла позвонить матери, которая вызвала полицию.

Подсудимый не признал свою вину.

Как ранее сообщалось, молодые люди познакомились в школе и стали дружить, однако позже девушка разорвала отношения из-за неоднократных избиений.

Как отмечает «Комсомольская правда», поводом для конфликта послужила фотография студентки в социальной сети, которую молодой человек требовал удалить.