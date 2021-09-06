Скопление сотен туристов на границе с Абхазией попало на видео

Огромная очередь из сотен туристов на абхазско-российской границе попала на видео. Ролик опубликовал портал SochiNews.

На кадрах видно большое скопление людей у контрольно-пропускного пункта при въезде в страну — толпа людей с чемоданами и рюкзаками ждет своей очереди у таможни, путешественники идут между стоящих машин и автобусов. Отмечается, что причиной столпотворения стал высокий спрос на курорты Абхазии в связи с антиковидными ограничениями в Краснодарском крае.

Ранее в августе в сети появились кадры длинной автомобильной пробки на границе с Абхазией. Очередь из машин растянулась на десятки метров. Автор ролика подчеркнул, что съемка велась районе семи часов утра. «Вас там не ждут», «Вся Россия приехала, что вы хотите-то», — писали пользователи сети в комментариях.