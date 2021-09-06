Блогерша показала заболевание кожи в бикини и дала отпор на критику фанатов

Австралийская модель и блогерша дала отпор фанатам, которые обругали изъяны ее тела на снимке, где она запечатлена в бикини. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

31-летняя Карина Ирби (Karina Irby) поделилась фото, на котором отчетливо видны последствия экземы — кожного заболевания, сопровождающего зудом кожи. На размещенном кадре девушка позирует спиной к фотографу в фиолетовом купальном костюме с анималистичным принтом, демонстрируя сыпь и шелушения на бедрах и ягодицах.

По словам героини материала, она решила показать зуд на коже в честь Всемирного дня атопического дерматита и экземы — 14 сентября. «Меня долгое время травили в школе из-за кожи, но сейчас я обрела уверенность в себе и стремлюсь показать людям, что экзема — довольно распространенная проблема у женщин», — высказалась Ирби.

Подписчики похвалили блогершу за смелость в комментариях под публикацией. «Спасибо за то, что говоришь на такие темы», «Красотка, благодарю тебя за честность», «Выглядишь прекрасно, спасибо, что не скрываешь экзему», «Просто лучшая», «Ты — пример для подражания», «Карина, спасибо, ты заставляешь меня чувствовать себя красивой», — писали поклонники.

В июне 2020 года блогерша начала выкладывать фото изъянов своего тела без фотошопа и прославилась. Активистка бодипозитива Чесси Кинг (Chessie King) делится в своем Instagram снимками в белье в естественных позах, демонстрируя неровности кожи, жировые складки и целлюлит. «Это действительно облегчает жизнь и придает уверенности», — отметила она.