В Госдуме объяснили увеличение числа резервистов

Увеличение числа резервистов вызвано не ростом потенциальной военной угрозы, а улучшением возможностей государства по привлечению в ряды мужчин призывного возраста. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин. Он добавил, что подобная практика существует в большинстве стран и не является чем-то эксклюзивным.

Министерство обороны России приняло решение нарастить численность резервистов в российской армии. В Минобороны не уточнили, сколько на данный момент резервистов в российской армии и насколько предполагается увеличить это число. В ведомстве также рассказали, что подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область для участия в учениях «Запад-2021». Там они выполняют учебно-боевые задачи для совершенствования своих военных знаний, умений и навыков, говорится в заявлении Минобороны.

Хорошо забытое старое

Шерин напомнил, что система военных сборов практиковалась еще в Советском Союзе: мужчин, прошедших срочную службу, собирали ежегодно. Происходящее сейчас — просто попытка вернуть прежнюю практику.

«Эта система была разрушена после развала СССР и попыток уничтожить армию. Но в последние годы Россия возвращается к этой старой доброй традиции так же, как и все страны мира. Даже оценивая боеготовность, смотрят на регулярную армию и число резервистов», — объяснил политик.

Сегодня, как отметил депутат, люди являются представителями рыночной экономики и не могут быть ущемлены в своих правах. Потому сборы осуществляются только на добровольной основе так же, как и вступление в ряды резервистов.

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«Для того чтобы стать резервистом, человек должен просто прийти в военкомат и сообщить о своем желании. Он начинает получать ежемесячные выплаты, зарплату в размере около 8 тысяч рублей, параллельно с выплатами на основной работе, и обязан посещать сборы. Естественно, со стороны государства это требует определенных затрат, но теперь возможности для развития этого направления увеличились, появилось больше весомых рычагов для привлечения резервистов. Так что связано это вовсе не с военной угрозой, не с подготовительными действиями — это плановая работа, которую наконец удается восстановить», — рассказал Шерин.

По мнению политика, прежде всего, следовало бы обратить внимание на ветеранов боевых действий, которые более подготовлены и способны качественно и эффективно выполнять обязанности. Они уже получают ежемесячные выплаты от государства, но в размере всего лишь 3120 рублей.

«Если у ветеранов нет ограничений по здоровью, привлекая резервистов, обратить внимание стоит, прежде всего, именно на них. И, разумеется, необходимо увеличить выплаты, которые сегодня являются как минимум несерьезными, — заметил Шерин. — Для чего вообще нужны резервисты? Это люди, которые должны ездить на сборы и осваивать новые боевые навыки, виды вооружения — эта отрасль постоянно растет и меняется, появляются все новые виды оружия, с которыми необходимо уметь работать. В случае необходимости они могут быть привлечены к работе на местах катастроф вроде Челябинской АС. Могут охранять какие-то объекты».

Депутат резюмировал, что любая страна должна готовить мужское население к работе по защите родины в случае необходимости. Он добавил, что аналогичная практика существует в Китае, США, Израиле, странах Прибалтики и в большинстве других.

Ранее в Минобороны предупредили о ведении против России войны нового типа. «В настоящее время инструменты ведения войны и соперничества мирного времени схожи до степени смешения. Спектр угроз и способов межгосударственного противоборства изменяется настолько, что можно констатировать возникновение нового типа войны — ментальной войны. И эта война уже идет», — заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий .