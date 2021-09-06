Отличие нового свитера в реальной жизни от фото на сайте возмутило девушку

Покупательница заказала новую одежду в интернет-магазине Pretty Little Thing и возмутилась ее отличию в реальной жизни от заявленного на сайте фото. Ролик появился в TikTok.

Блогерша Ив опубликовала видео, в котором рассказала, что приобрела разноцветный оверсайз-свитер стоимостью 15 фунтов стерлингов (1514 рублей) из коллаборации Pretty Little Thing и телезвезды Молли-Мэй Хейг.

На первых кадрах девушка показала снимок с сайта марки, на котором видно, что вещь свободно сидит на манекенщице. Затем она засняла саму себя в присланном ей предмете гардероба и продемонстрировала, насколько его рукава оказались длинными для ее рук.

«Pretty Little Thing — что это вообще такое?» — пожаловалась героиня материала в посте, который стал вирусным и набрал больше миллиона просмотров.

Зрителей рассмешила публикация девушки, о чем они принялись писать в комментариях под роликом. «Если честно, я просто в шоке», «Молли-Мэй не думает о своих фанатах», «С моих джемпером произошло то же самое!», «Я думала, у меня у одной такая же проблема», — высказывались пользователи сети.

Аналогичная ситуация произошла с другой покупательницей Талией Уэбб. Девушка приобрела брючный костюм салатового цвета Pretty Little Thing, который оказался ей велик в талии. Кроме того, новая одежда пришла ей мятой. «Сомневаюсь в том, что утюг мне поможет», — подписала она пост.