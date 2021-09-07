Блогершу пристыдили в сети за жалобы на боли в теле из-за слишком большой груди

Жительница Нью-Йорка пожаловалась на проблемы со здоровьем, с которыми она столкнулась из-за чересчур большого размера груди, и была пристыжена в сети. На опубликованный в TikTok пост обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Даша (Dasha) объяснила, что многие люди завидуют ее объемному бюсту. Однако в видео девушка призналась, что из-за большой груди у нее постоянно болят колени и спина. Ролик стал вирусным и набрал 2,5 миллиона просмотров и 353 тысячи лайков.

Подписчики не поверили в жалобы блогерши и принялись критиковать ее в комментариях под постом. «Я верю про боли в спине, но как к этому относятся колени?», «Боль в коленях? Как это? У меня тоже периодически болит спина, но колени у меня как новые», «Не жалуйся, ты не ценишь то, что имеешь», «Это вранье, у тебя не могут болеть колени», — высказывались они.

Врачи американской клиники пластической хирургии Buglino Plastic & Reconstructive Surgery подтвердили слова блогерши, заявив на сайте учреждения, что грудь большого размера способствует опущению плеч и деформации позвоночника — это действительно приводит к ухудшению осанки и постоянным болям в шее, плечах и спине.

В июне женщина перенесла 39 операций ради титула самой большой груди в мире. Известно, что Шейла Херши (Sheyla Hershey) впервые обратилась к пластической хирургии в возрасте 20 лет. Так, героиня материала стала одержима идеей изменить свое тело, и к 41 году она сделала 39 операций по увеличению груди. На процедуры в общей сложности было потрачено 320 тысяч фунтов стерлингов (32,4 миллиона рублей).