Чеха приговорили к 20 годам заключения за участие в боях на стороне ДНР

Суд Чехии приговорил своего гражданина к 20 годам заключения за участие в войне в Донбассе

Суд Чехии заочно приговорил к 20 годам тюремного заключения своего гражданина за участие в войне в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает издание Idnes.

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Решение суд выносил в отсутствии подсудимого. Его адвокат также не смог встретиться с ним, так как обвиняемый Иржи Урбанек не находится в стране.

По информации суда, Урбанек уехал в самопровозглашенную республику в 2015 году. Он принимал участие в боевых действиях до конца января 2018 года. Гражданин Чехии не раз заявлял в социальных сетях, что воюет против украинской армии.

Адвокат подсудимого не согласился с вынесенным приговором. По его мнению, записи в Facebook не могут использоваться в качестве доказательства его участия в вооруженных столкновениях. Защитник попросил судью смягчить наказание.

Судья Гана Кристинова отказала адвокату, заявив, что Урбанек не отрицал свою причастность к боевым действиям в Донбасе.

В июне суд в Праге также приговорил гражданина Чехии Мартина Кантора к 20 годам тюремного заключения за участие в боях на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В 2016 году друг подсудимого получил по почте соболезнования в связи со смертью Кантора.