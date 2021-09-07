Мир
 
Последние новости
Раскрыто прошлое подозреваемого в убийстве школьниц в Киселевске
Объяснен выбор сибирской тайги для отдыха Путина и Шойгу
Учительница в США приклеила маску к лицу ребенка
Французское вино оказалось под угрозой
Появились подробности жизни подозреваемого в убийстве десятилетних девочек
Барецкий описал «бешеные» корпоративы Шнурова
Одноклассник лидера «Мужского государства» вспомнил унижения Позднякова в школе
Атаковавший США ураган «Ида» принесет тепло в Москву 
В России построят гигантский завод по переработке отходов
Новости партнеров
Прослушать новость

Чеха приговорили к 20 годам заключения за участие в боях на стороне ДНР

Суд Чехии приговорил своего гражданина к 20 годам заключения за участие в войне в Донбассе
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Суд Чехии заочно приговорил к 20 годам тюремного заключения своего гражданина за участие в войне в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает издание Idnes.

Решение суд выносил в отсутствии подсудимого. Его адвокат также не смог встретиться с ним, так как обвиняемый Иржи Урбанек не находится в стране.

По информации суда, Урбанек уехал в самопровозглашенную республику в 2015 году. Он принимал участие в боевых действиях до конца января 2018 года. Гражданин Чехии не раз заявлял в социальных сетях, что воюет против украинской армии.

Адвокат подсудимого не согласился с вынесенным приговором. По его мнению, записи в Facebook не могут использоваться в качестве доказательства его участия в вооруженных столкновениях. Защитник попросил судью смягчить наказание.

Судья Гана Кристинова отказала адвокату, заявив, что Урбанек не отрицал свою причастность к боевым действиям в Донбасе.

В июне суд в Праге также приговорил гражданина Чехии Мартина Кантора к 20 годам тюремного заключения за участие в боях на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В 2016 году друг подсудимого получил по почте соболезнования в связи со смертью Кантора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ДНР и ЛНР создадут единое экономическое пространство
Чех получил 20 лет тюрьмы за участие в боях на стороне ЛНР
В Чехии приговорили к 15 годам тюрьмы ополченца ДНР