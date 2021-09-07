В Казахстане сторонники угрожавшего депутатам Госдумы ветерана вышли на митинг

В Нур-Султане сторонники незарегистрированной партии «Ел Тірегі» ветерана горячих точек Нуржана Альтаева, который ранее вместе с председателем казахского «Союза ветеранов» Муратом Мухамеджановым пригрозил смертью депутатам Госдумы за «планы захватить республику», вышли на митинг против принудительной вакцинации. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

По данным издания, акцию протеста возглавлял сам Альтаев. В шествии также приняли участие члены «Союза ветеранов». Собравшиеся скандируют: «Правительство в отставку!» и требуют отменить новые коронавирусные ограничения. На место событий прибыла полиция.

В беседе с полицейскими Альтаев заявил, что уведомление о проведении митинга было направлено в акимат (городскую администрацию), но ответа не последовало. Из-за того, что акция не санкционирована правительством, полиция задержала почти всех участников, кроме самого Альтаева.

Ранее сообщалось, что Мухамеджанов и Альтаев записали видео со смертельными угрозами, в котором обвинили российских политиков в намерении захватить Казахстан. По их словам, речь идет о депутатах Владимире Жириновском, Павле Шперове, Вячеславе Никонове и Евгении Федорове. Активисты также обратились к «Офицерам России», назвав ее членов клоунами за жалобы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за ущемления прав русского населения республики.

Сам Токаев подчеркнул, что нужно прекратить притеснение русского языка в Казахстане, несмотря на активную кампанию по внедрению казахского языка во все сферы жизни общества республики. Глава государства выступил против дискриминации русскоязычного населения и призвал уважать права и свободы всех живущих в Казахстане народов.