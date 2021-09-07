Россияне ринулись снимать квартиры в Москве

ЦИАН: спрос на долгосрочный съем квартир в Москве с сентября подскочил на 30 процентов

В российской столице зафиксировано 30-процентное увеличение спроса на арендное жилье. Люди ринулись снимать квартиры в Москве на длительный срок после небольшого затишья в летний период 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов в области недвижимости от компаний ЦИАН, Tweed и Est-a-Tet.

По данным специалистов, интерес к съемному жилью в столице обусловлен возвращением в город студентов и рабочих мигрантов. На начало сентября в Москве экспонируется около 17,4 тысячи лотов, на 14 процентов больше, чем в июне текущего года, приводит статистику эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Спрос на аренду столичных квартир приблизился к допандемийного уровню, добавила гендиректор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова. Активную группу арендаторов составляют приезжие, которые трудятся в Москве, а среди арендодателей выросла доля собственников, ранее инвестировавших в дополнительную недвижимость для пассивного дохода.

При этом общий объем предложения квартир в аренду начинает сокращаться, так как многие искавшие жилье в летний период уже определились с вариантом, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости риэлтерской компании Est-a-Tet Юлия Дымова. «Масса желающих найти съемную квартиру все же еще осталась. Цены сейчас выше на 15-20 процентов по сравнению с июнем. Нередки случаи, когда квартира, которую сдавали в июне за 27 тысяч рублей в месяц, сейчас обходится в 37 тысяч», — подчеркнула эксперт.

Аналитики добавляют, что на сентябрь стоимость аренды наиболее ликвидных однокомнатных квартир в Москве составляет в среднем около 37,8 тысяч рублей в месяц (на 1,9 процента больше, чем в августе, на 5,7 процентов меньше, чем в сентябре 2020 года), ставка аренды по двухкомнатным квартирам в столице выросла на 1,2 процента в сравнении с предыдущем месяцем и упала на 17,9 процента в годовом выражении.

«Новых ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой, не анонсировали, поэтому ставки аренды продолжат рост в октябре еще на 1-3 процентов. После чего при отсутствии новых ограничений наступит стагнация до следующего делового сезона весной 2022 года», — резюмировала Виктория Кирюхина.

Ранее стали известны районы Москвы с наиболее подешевевшей с 2020 года арендой жилья. По данным ЦИАН, сильнее всего упали цены на съемные квартиры в Гагаринском районе и Кунцево, а также на Якиманке.