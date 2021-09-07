Названа возможная причина отсутствия роста заболеваемости COVID-19 в Иордании

Ученые в беседе с «Лентой.ру» рассказали, по какой причине в Иордании, ближайшем соседе Израиля, в котором наблюдается скачок заболеваемости и смертности среди привитого населения, не происходит ничего подобного. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский и молекулярный биолог и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Сергей Нетесов сошлись во мнении: причина в отсутствии или замалчивании данных. Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил низкую летальность в Иордании, подчеркнув при этом скупость информации о проводимых в государстве карантинных мерах.

Ранее ученые объяснили рост заболеваемости коронавирусом в Израиле, где привита большая часть населения, распространением «дельта»-штамма и снижением эффективности существующих вакцин COVID-19. «В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "дельта", способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали», — заявил тогда Аграновский.

В Иордании вполне могут «рисовать» цифры

Сергей Нетесов отметил, что причина роста заболеваемости и смертности в Иордании вслед за соседним Израилем может крыться в замалчивании или вовсе искажении статистических данных по COVID-19.

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«Есть несколько гипотез, которые сейчас проверяются. Единственное, что Израиль отличает от Иордании, — в последней стране вполне могут цифры "рисовать". Дело в том, что это страна с очень авторитарным режимом, и там могут цифры могут просто скрывать, как и в других подобных странах, нам об этом хорошо известно», — поделился молекулярный биолог.

Он отметил, что ситуация расследуется. Нетесов подчеркнул, что во многих странах сейчас идет рост заболеваемости, что связано с активностью «дельта»-штамма. Однако наиболее интересным для изучения параметром ученый назвал смертность.

Так же считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По словам медика, информации о том, какие в стране проводятся карантинные меры, нет, однако смертность при этом очень маленькая. «Кстати, у них летальность 1,3 процента — это в 2 раза ниже, чем в России (2,66 процента)», — добавил он.

По мнению профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, относиться к данным о заболеваемости и смертности из Иордании нужно скептически. Он сравнил их цифры с теми, что приходят их Афганистана и Кот-д'Ивуара и нашел взаимосвязь. Во всех трех случаях, считает вирусолог, точные данные о заболеваемости и смертности от коронавируса не известны. «В Израиле проводится интенсивное тестирование на COVID-19, налажена статистика и публикация данных, а в Иордании — нет», — пояснил Аграновский.

В мае 2020 года в Иордании поделились секретом успеха в борьбе с коронавирусом. Местный депутат Ибрагим Баддур подчеркнул, что страна ввела превентивные меры, закрыв страну еще до появления вспышки COVID-19 внутри государства. Кроме того, всех прибывших сразу отправляли на обязательный карантин сроком две недели. Параллельно власти изолировали небольшое число зараженных.