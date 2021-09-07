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Работодатели оценили уровень подготовки выпускников российских вузов

HeadHunter: работодатели недовольны уровнем подготовки специалистов в российских вузах
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российские работодатели недовольны уровнем подготовки молодых специалистов-выпускников в отечественных вузах. К такому выводу пришли аналитики сервиса HeadHunter по результатам опроса, проводившегося с 27 июля по 20 августа. Статистику приводит газета «Известия».

В ходе исследования аналитики выяснили, что абсолютное большинство работодателей (93 процента) считают уровень профессионализма выпускников российских университетов 2021 года средним или ниже среднего. При этом, для 61 процента компаний наличие диплома о высшем образовании важно, несмотря на неудовлетворение качеством образования. Кроме того, 41 процент респондентов обращает внимание на то, в каком конкретно университете учился соискатель.

Наименее востребованными оказались выпускники спортивных (0 процентов), художественных (3 процента), естественно-научных (5 процентов), педагогических (6 процентов), аграрных (7 процентов) и медицинских/фармацевтических (8 процентов) направлений.

Самыми востребованными стали технические специалисты (56 процентов), социально-экономических (31 процентов) и строительных (20 процентов) факультетов.

1 сентября в России вступили в силу поправки в закон «Об образовании». Вузы получили право готовить специалистов по укрупненным группам профессий и обучаться по нескольким направлениям. Кроме того, после второго курса теперь можно менять профиль обучения и переходить на другие факультеты.

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