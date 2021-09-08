Обученные США солдаты афганской армии перешли на сторону «Талибана»

Часть афганских солдат, обученных силами Великобритании и США, дезертировали и сражаются на стороне «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России), сообщили источники в британской армии, пишет The Times.

Предполагается, что афганские военные перешли на сторону талибов после поражения повстанцев в Панджшерской долине, последней провинции, которая сопротивлялась движению. Офицеры британской армии проанализировали фотографии талибов с оружием, сделанные недавно, и считают, что некоторые из бойцов используют методы, которым научились у Великобритании и США, а также стран НАТО.

Британский военный сообщил, что опознал одного боевика «Талибана», который провел «прямым пальцем» по спусковой скобе пистолета. По словам источника, это указывает на то, что боевик был обучен западными войсками, поскольку ветераны движения «Талибан» держат свои АК-47 (автомат Калашникова) «случайным образом». «Это наши меры по технике безопасности. Если они показывают эти методы, то мы «знаем, что это наши ребята», — добавил источник.

Другой британский военный считает, что талибы применяют жесткую дисциплину, что так же говорит об их обученности. Аналитик разведывательной компании Dragonfly Барбара Келемен (Barbara Kelemen) допустила «разумную вероятность» того, что некоторые афганские солдаты дезертировали и перешли на сторону «Талибана». «Среди причин, которые побудили некоторых солдат присоединиться к «Талибану», их предыдущие связи с группировкой, экономические выгоды и даже поиск личной, семейной безопасности», — отметила она.

При этом официального подтверждения тому, что афганские солдаты воюют на стороне талибов, нет.

Ранее стало известно, что американские военные «оставили» талибам 48 самолетов и вертолетов. В распоряжении талибов сейчас находится вооружение, превышающее по числу техники авиацию десяти стран НАТО, таких как Албания, Исландия, Люксембург, Латвия, Литва и Эстония.

