В одной из лучших стран для выживания углекислый газ стали превращать в камень

В Исландии заработал завод, который улавливает углекислый газ и закачивает его в землю

В Исландии, которую посчитали одной из лучших стран, где можно пережить глобальную катастрофу, открылся первый в мире завод по улавливанию углекислого газа из воздуха. Вредные вещества будут превращать в камень, сообщает Reuters.

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Большую установку в среду, 8 сентября, запустили исландская компания Carbfix и швейцарский производитель Climeworks. Завод представляет собой восемь емкостей, которые с помощью вентиляторов улавливают из воздуха углекислый газ. Вещество смешивают с горячей водой, а затем закачивают глубоко под землю, где он затвердевает. Производство работает на энергии от соседних геотермальных источников. Ежегодно система может улавливать до 4 тысяч тонн углекислого газа.

«Я думаю, что это большая веха. С точки зрения климата становится все более очевидным, что мы не можем просто остановить выбросы, и что мы также должны подумать об очистке унаследованного углекислого газа, который остался в воздухе из прошлого. Это предполагает, что, выбрасывая СО2 в атмосферу, мы возвращаем его в землю навсегда», — рассказала изданию Fast Company изучающая процесс удаления вредных веществ Ной Дайк (Noah Deich).

Ранее исследователи из британского университета Англия Раскин назвали лучшие страны, где можно будет с относительным комфортом находиться в случае глобальной катастрофы. Наибольший потенциал выживаемости зафиксировали в Новой Зеландии, ниже расположились Исландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия.