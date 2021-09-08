Стилисты перечислили придающие густоты волосам стрижки

Журналистка Мика Риккетс перечислила стрижки, которые визуально увеличивают густоту волос. Соответствующая подборка появилась на портале Who What Wear.

Выяснилось, что девушкам с тонкими волосами лучше всего подойдут короткие стрижки, среди которых блант-боб — каре с прямой линией среза. Парикмахер Дарре Фоулэр порекомендовал закручивать концы упомянутой прически утюжком или брашингом, что дополнительно создает иллюзию густоты.

Кроме того, амбассадор компании Schwarzkopf Сюзи Макгил посоветовала обладательницам тонких волос стрижку пикси, которая, по ее словам, лучше всего смотрится на вьющихся или кудрявых прядях. «Наверное, это лучшая прическа, которая действительно добавляет густоты», — подчеркнула стилистка.

В то же время в противовес коротким прическам Макгил обратила внимание читателей на многослойные стрижки разной длины, которые подойдут любому типу волос. Среди них, например, шэгги, что в переводе с английского означает «лохматый». Подобная прическа была популярна в 1970-х и вновь вернулась в моду в 2021 году.

В подборку также вошла челка-шторка, которая позволяет визуально увеличить густоту тонких волос и не требует кардинального изменения имиджа. «Такая челка забирает на себя фокус и отвлекает от жидких волос», — высказалась Макгил.

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В заключение специалисты отметили, что для достижения наилучшей густоты следует пользоваться спреями или пеной со специальным составом, которые способствуют появлению прикорневого объема.

Ранее парикмахер назвал самые модные стрижки весны 2022 года. Основатель сети салонов красоты Edwards and Co Джей Эдвардс предрек популярность блант-бобу, рваной челке и челке-шторке. Вдобавок он заявил, что вновь станет трендовой укладка в стиле 1990-х годов, для которой необходимо выпрямлять волосы на брашинг.