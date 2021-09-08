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В России оценили исследование о «сверхчеловеческом иммунитете» от коронавируса

Вирусолог Нетесов: исследование о «сверхчеловеческом иммунитете» нельзя назвать точным
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Фото: Cnsphoto / Reuters

Профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов оценил исследование американских ученых о мощном иммунном ответе у некоторых пациентов, которые получили вакцину от коронавируса. Его слова опубликовали «Известия».

Данные исследования об обладании «сверхчеловеческой» способностью бороться с коронавирусом нельзя назвать точными, так как они проводились на небольшом количестве людей, заявил Нетесов.

«Это первое, а второе, пока что проверялась возможность. Брали сыворотку у этих людей, которые переболели и вакцинировались, и проверяли ее в пробирочке, как она действует на новый вариант», — объяснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что реальная проверка на добровольцах не проводилась. Вирусолог призвал россиян привиться и не ждать, когда они переболеют коронавирусом.

Ранее американские вирусологи заявили, что некоторые люди после перенесенного коронавируса обладают «сверхчеловеческой» способностью бороться с COVID-19.

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