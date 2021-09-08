Коллега погибшего вместе с главой МЧС режиссера рассказал о кинематографисте

Российский актер Константин Шелестун, сыгравший в фильме «Территория» погибшего режиссера Александра Мельника, назвал кинематографиста добродушным человеком. Об этом артист сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Он был открытый человек, добродушный. Таким я его помню. К нему можно было обратиться хоть по съемкам, хоть просто поговорить, когда далеко от дома», — рассказал Шелестун. Коллега режиссера также отметил, что Мельник был предан своей работе «до малейшей детали».

Кинематографист погиб во время съемок на месте проведения межведомственных учений в Красноярском крае в среду, 8 сентября. Позже стало известно, что он сорвался со скалы и упал в воду. Его пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, но разбился о выступавший камень, бросившись за режиссером в воду. В результате полученных травм оба скончались. Руководителю министерства было 55 лет, кинематографисту — 63 года.