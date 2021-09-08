Отношение жителей Сочи к приезжим туристам вызвало споры среди россиян

Претензии жителей Сочи к туристам насчет их поведения вызвали споры среди россиян в сети

Претензии жителей Сочи к отдыхающим по поводу их некультурного поведения на курортах вызвали споры среди россиян в сети. Об этом пишет E1.RU.

Так, некоторые пользователи возмутились обидными прозвищами, которыми называют приезжих туристов в Сочи. Кроме того, жителям города напомнили про их хамство, про то, что они «дерут деньги в три шкуры» и «халатно относятся к природе города».

«Презрительное отношение, желание урвать побольше, а работать поменьше — это отличительная особенность местного населения. Уничтожают природные достопримечательности ради наживы, даже не понимая, что рубят сук, на котором сидят!» — написала одна россиянка.

Другие комментаторы отметили, что у российских туристов зачастую действительно отсутствует культура отдыха — путешественники любят злоупотреблять спиртными напитками, включать громкую музыку и мусорить.

«Я прекрасно понимаю туристов, которые не хотят отдыхать в одном отеле с русскими и украинцами. Даже британцы, хоть и бухают больше наших, ведут себя куда спокойней», — поделился мнением один пользователь сети.

Тем не менее часть юзеров считает, что местные жители и отдыхающие должны проявлять друг к другу терпимость и уважение.

«Вася отдыхает 5-20 дней. А сочинцы за счет этого Васи живут целый год. Надо уважать друг друга», — заявил один комментатор.

Ранее в сентябре жительница Крыма назвала привычки приезжих туристов, которые ее раздражают больше всего. По мнению россиянки, самое неприятное для нее — это сигаретный дым и оставленный отдыхающими мусор.