Мужчина напал на 10-летнюю девочку в российском регионе

Следственным комитетом по Воронежской области проводится проверка по факту нападения мужчины на 10-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

По словам очевидцев, неизвестный схватил девочку за волосы и пытался зажать руками рот, однако жертва смогла вырваться и убежать.

По предварительным данным СК также известно, что противоправные действия в отношении несовершеннолетней, не связаны с посягательством на половую неприкосновенность девочки.

Ранее сталоизвестно о задержании правоохранительными органами подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек в Киселевске. Им оказался 41-летний житель города Мыски, который уже был судим за насильственные действия сексуального характера. При допросе мужчина сознался в совершенном преступлении.