Кремль дистанцировался от съезда «Защитников России» в Донбассе

Песков: съезд «Защитников России» в ДНР не имеет официальной принадлежности к Москве

Кремль дистанцировался от съезда «Защитников России» в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР), отметив, что съезд ветеранов не имеет официальной принадлежности к России. Об этом в среду, 8 сентября, сообщил официальный пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что добровольцы общественного движения не связаны с российскими вооруженными силами и всегда были на территории Донбасса.

ДНР является территорией, которая сейчас оказалась отвергнутой своей страной и «находится под блокадой во всех смыслах этого слова», напомнил Песков.

В мае официальный представитель Кремля прокомментировал заявление Евросоюза о попытке интегрировать территории ДНР и ЛНР, заявив, что Россия не собирается никого поглощать, в том числе и самопровозглашенные республики Донбасса.