Лавров заявил об ослаблении действия «прививки от нацизма»

Действие «прививки от нацизма» в мире начинает ослабевать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии участникам и организаторам Международного антифашистского форума. Обращение главы МИД зачитал замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Сергей Чумарев, передает ТАСС.

Глава МИД России пояснил, что «на Украине и в странах Прибалтики открыто ведется пропаганда русофобии, поднимают головы национал-радикалы, оскверняются и уничтожаются монументы воинам Красной армии, освободившим мир от коричневой чумы». В связи с этим, по его словам, необходимо наращивать международные усилия по купированию опасных тенденций, несущих угрозы принципам мирного сосуществования государств.

Чумарев в свою очередь отметил, что в настоящее время удается купировать многие негативные тенденции, связанные с реабилитацией нацизма.

Ранее в сентябре Лавров заявил, что на Украине и в Прибалтике «объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования», что нарушает многочисленные международные конвенции. Такими действиями Киев прямо нарушает собственную Конституцию, «в которой прямо записаны гарантии русского языка», подчеркнул дипломат.

