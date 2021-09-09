Страны БРИКС указали на неравный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире

Страны БРИКС: необходимо сократить неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) указали на неравный доступ к вакцинам от коронавируса в странах мира, в особенности для бедных и наиболее уязвимых слоев населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Государства призвали мировое сообщества мобилизовать финансовые ресурсы и расширить сотрудничество в борьбе с пандемией и другими вызовами в сфере здравоохранения. Согласно заявлению, важную роль в противостоянии COVID-19 играет также выяснение обстоятельств происхождения вируса.

Страны БРИКС заявили, что необходимо сократить текущее неравенство в доступе к медикаментам и медицинскому оборудованию. «В этой связи мы признаем важность безопасных, эффективных и доступных вакцин по приемлемым ценам», — сказано в совместном заявлении группы.

Ранее стало известно, что Сербия произвела на своей территории 545 тысяч доз первого и второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Президент страны Александр Вучич отметил, что институт «Торлак» вскоре также начнет производство китайского препарата от COVID-19.