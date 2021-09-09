Женщина сходила в гости и разбогатела на три миллиона рублей

UPI: американка сходила в гости и выиграла в моментальную лотерею 50 тысяч долларов

Жительница американского города Балтимор, штат Мэриленд, сходила в гости к подруге и разбогатела на 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

73-летняя американка рассказала, что выходила от подруги и увидела магазин, где продавались лотерейные билеты. «Я люблю играть в моментальную лотерею, и решила проверить, есть ли у них такие билеты», — отметила она.

Женщина приобрела билет за пять долларов (366 рублей) и стерла защитный слой прямо в магазине. «Я была в шоке, когда увидела, что выиграла 50 тысяч долларов. Я решила перепроверить, все ли правильно поняла», — сказала американка.

Победительница возликовала, когда сотрудник магазина просканировал билет и подтвердил, что она выиграла приз.

Женщина отметила, что полученные деньги помогут ей выкупить дом. Дочери американки не сразу поверили в новость о выигрыше. «Они приехали, чтобы посмотреть на билет. Они изучили и сам билет, и сайт лотереи, и просто не могут поверить в то, что это случилось», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что житель американского города Сайксвилл, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею после того, как тихий голос в голове посоветовал купить ему билет. Американец сообщил, что на полученные деньги планирует покрасить дом.

