Российские грузовики стало сложнее продавать за границу

Российским производителям грузовиков стало сложнее продавать свою продукцию за границу, пишет «Коммерсантъ». Причина — сложности при получении электронного паспорта.

С трудностями столкнулись КамАЗ и «Урал». По словам главы КамАЗа Сергея Когогина, в последний месяц компания не может наладить экспорт грузовиков в страны Азии и Африки через порт Новороссийска. Проблема заключается в отсутствии регистрационных знаков «транзит», без которых, по российским законам, невозможен вывоз автомобилей за пределы страны.

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Знаки необходимы, поскольку экспортируемые грузовики самостоятельно добираются до Новороссийского порта и на это время становятся полноценными участниками дорожного движения. При этом до августа нынешнего года МВД соглашалось оформлять транзитные знаки без электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) — фактически в нарушение закона.

Однако с начала августа ведомство начало требовать от экспортеров соблюдения закона. Сложности с оформлением ЭПТС возникают у автомобилей, включая грузовики с двигателями класса ниже «Евро-5». Большинство машин КамАЗа, экспортируемых в Азию и Африку, имеют класс «Евро-2», поэтому не могут получить документы.

Еще одна правовая коллизия заключается в том, что при экспорте автомобилей за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ЭПТС вовсе не требуется. Однако при выдаче транзитных номеров МВД руководствуется данными из Системы электронных паспортов. Помимо этого, при оформлении ЭПТС необходима уплата утилизационного сбора, который не требуется при экспорте автомобилей за рубеж.

Временное решение было найдено в виде внесения оговорок в бланк ЭПТС. В них говорится, что автомобиль направляется на экспорт и потому выпускается в обращение на территории России на условно ограниченный срок. Однако такое исключение, как пишет издание, пока работает только для КамАЗа и не распространяется на грузовики, произведенные «Уралом».

