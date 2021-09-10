Крупный банк изменил название ради ускорения темпов вакцинации

Национальный австралийский банк (NAB) сменил название и логотип ради ускорения темпов вакцинации жителей страны, сказано на сайте организации.

Крупнейшая кредитная организация Австралии теперь называется не NAB, а JAB («делать прививку» в переводе с английского). Они обыграли созвучие своего названия со слоганом национальной прививочной кампании, начатой властями Австралии в феврале этого года, «Go jab!» («Иди делай прививку!»).

«Каждая прививка приближает нас к тому, чтобы открыть затворы, распахнуть двери и вернуться к работе, праздникам, поздним завтракам, концертам и спорту», — отмечено в заявлении банка.

Ранее сообщалось, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs с 7 сентября перестал пускать к себе в офис непривитых сотрудников и клиентов. Кроме того, работникам в офисах в Вашингтоне и Сан-Франциско придется передвигаться по зданию в масках, а снять их можно будет только чтобы поесть или попить.