Родственница умерших после отравления арбузом бабушки и внучки попала в больницу

В Москве 38-летняя родственница бабушки и внучки, которые умерли после отравления арбузом, попала в больницу с кишечной инфекцией. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, по данным телеканала, в магазине «Магнит», в котором семья купила продукты, с прилавков убрали арбузы. Никаких объяснений они давать не стали. В сети магазинов заверили, что проведут внутреннее расследование.

Ранее в сети магазинов «Магнит» заявили, что лабораторная экспертиза не обнаружила отклонений от норм пищевой безопасности в арбузах, которые продавались в магазине на улице Совхозная в Москве. Кроме того, всю партию арбузов сняли с продажи до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

10 сентября сообщалось, что девочка, ее мать и бабушка попали в больницу после того, как поели арбуз из магазина «Магнит». Школьница и пенсионерка умерли, а состояние матери удалось стабилизировать. Позже с жалобами на отравление госпитализировали их соседку.