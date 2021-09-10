Футболисты избили арбитра во время матча в Иркутске

Футболисты любительской команды «Пахтакор» Бобомурод Алланазаров и Дилмурод Капланов избили арбитра Антона Рженева во время матча против «Виктории». Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Иркутска.

Встреча прошла 1 сентября в рамках лиги-2 чемпионата города по футболу. На 85-й минуте игры Алланазаров напал с кулаками на судью Из-за инцидента игра была прервана. После этого удар рефери сзади по голове нанес Капланов, который находился на стадионе, но не принимал участия в матче из-за трехлетней дисквалификации. Ее игрок получил за нападение на другого арбитра.

Контрольно-дисциплинарный комитет соревнований принял решение дисквалифицировать Алланазарова на три года. Будет ли увеличен срок отстранения Капланова, не сообщается. Кроме того, Федерация футбола Иркутска совместно с потерпевшим арбитром написала на игроков заявление в полицию. Теперь в их отношении могут возбудить уголовное дело.

В декабре прошлого года бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков был приговорен к обязательным работам. Он также получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Игрока наказали за избиение арбитра во время любительского матча.