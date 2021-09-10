Зеленский отказался продавать «Мотор Сич» китайским бизнесменам

Украинские стратегические предприятия должны принадлежать Украине. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил на форуме YES Brainstorming , пишет «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что заинтересован в инвестициях иностранного бизнеса в Украину, но в то же время отказался продавать ему компании, имеющие ключевое значение для страны.

Глава государства также напомнил про случай покупки китайскими бизнесменами акций предприятия по производству авиадвигателей «Мотор Сич» и решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики о блокировке подобной приватизации. «Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью», — подчеркнул Зеленский.

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При этом он обратил внимание на объемы товарооборота между Украиной и Китаем и высказался о необходимости его наращивания. «Я хотел бы, чтобы украинский бизнес больше экспортировал в Китай, потому что большой рынок. Почему нет?» — добавил украинский лидер.

23 марта Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о национализации «Мотор Сичи». Таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров отобрали долю акций предприятия.

МИД Китая выступил с критикой подобного решения украинских властей и потребовал уважать интересы китайских бизнесменов. Те в свою очередь начали готовить многочисленные обращения в суды.