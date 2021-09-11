Россиян предупредили об опасности освежителей воздуха

Врач Лапа заявила об опасности освежителей воздуха из-за химических элементов в их составе

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что освежители воздуха, которые есть почти в каждом доме, офисе или магазине, могут быть небезопасными, сообщает «Ридус».

Медик предупредила россиян, что в составе освежителей воздуха содержатся опасные химические вещества. Они могут быть вредны для аллергиков, людей с бронхиальной астмой и легочными заболеваниями.

«Из-за целого "букета" химических элементов в освежителях человек с аллергией может даже задохнуться или получить анафилактический шок. Людям с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом или легочными проблемами совсем не нужно пользоваться освежителями, но обычно они об этом знают», — подчеркнула терапевт.

Специалист добавила, что освежители воздуха в виде спреев также отличаются высокой концентрацией фреонов, которые вызывают головокружение, раздражение глаз, потерю сознания и галлюцинации. Наиболее безвредными являются ароматические диффузоры с натуральными эфирными маслами.

«Эти освежители совершенно безопасны, потому что не содержат никаких вредных для человека веществ», — заключила Лапа.

Ранее ученые заявили, что офисная работа способствует появлению астмы. Чаще всего болезнь у сотрудников возникает от условий самого помещения, среди которых тонер для принтера, плесень и чистящие средства.