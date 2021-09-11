Россия
 
Последние новости
В Москве заявили о неоднозначных причинах смерти съевших арбуз бабушки и внучки
Россиянин передвинул стену панельной многоэтажки и выложил инструкцию в TikTok 
Россиян предупредили об опасности освежителей воздуха
Ветеран спецназа КГБ предрек США месть за Афганистан
Глава британской контрразведки заявил о возможности подобных теракту 9/11 атак
Украина подтвердила запуск спутника «Січ-2-30» на ракете Falcon 9 в декабре
Пропавшая россиянка более двух недель выживала в сибирской тайге
Психотерапевт раскрыла первые признаки деменции
Диетолог развеял главный миф о похудении
Новости партнеров
Прослушать новость

Генерал оценил готовность Москвы к отражению атак с воздуха

Летчик Толбоев о готовности Москвы к отражению атак: к Кремлю не подлетит ни один самолет
Перейти в «Мою Ленту»
Магомед Толбоев
Магомед Толбоев
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

К Кремлю сейчас беспрепятственно не подлетит ни один самолет или вертолет. Так готовность Москвы к отражению атак с воздуха оценил летчик-испытатель, Герой России, генерал-майор Магомед Толбоев в беседе с «Лентой.ру».

«После покушения на бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в радиусе Садового кольца была обеспечена полная безопасность. К Кремлю не подлетит ни один самолет, ни один вертолет — такой системы безопасности не видел даже Белый дом. Подлет любого средства к центру нашей столицы будет смертелен, так что пусть террористы даже не рискуют зря. Обычным гражданам тоже не стоит ни о чем беспокоиться — все системы обороны отработаны», — заметил Толбоев.

По мнению эксперта, чтобы повысить безопасность города, важно не бояться новых технологий, способных предотвратить атаки, подобные терактам 11 сентября 2001 года в США. Одной из причин прошлых терактов стало как раз нежелание обращаться к новым разработкам специалистов, полагает генерал. «Раньше нас не слушали, а теперь, спасибо [мэру Москвы Сергею] Собянину, к этому пришли», — добавил Толбоев.

В то же время попыток повторения подобных атак исключать нельзя, считает эксперт. По его мнению, сегодня главная угроза исходит со стороны Афганистана, где после вывода военных США в легальном поле оказались представители множества террористических и радикальных исламистских группировок.

«Угрозы надо ожидать, прежде всего, с Ближнего Востока, это такой котел, эпидемия, где все перемешано, в том числе, огромные деньги, за которыми идут бандиты. Но очень приятно, что после терактов усилили безопасность в метрополитене Москвы — туда практически невозможно попасть незамеченным, камеры изучают всех», — добавил летчик.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стала известна реакция российских военных на теракты 11 сентября
В России оценили риски повторения терактов по сценарию атак 11 сентября
Бывший чиновник Кремля описал реакцию людей на высоких постах на теракты 9/11
Назван неожиданный эффект от атаки на башни-близнецы