В Минздраве раскрыли главный признак зависимости от алкоголя

Отрицание самого факта непреодолимой тяги к употреблению спиртного — главный признак зависимости от алкоголя. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, передает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Замглавы Минздрава рассказал, что на медицинском языке этот признак называют «анозогнозия». «Вы говорите с человеком, который курит долго, и вы понимаете по признакам, что он зависим. Вы спросите его: "А чё ты куришь? Бросил бы?", — а он скажет: "Захочу — брошу"», — уточнил он. По словам эксперта, зависимые от алкоголя люди ответят похожим образом на соответствующий вопрос.

Салагай подчеркнул, что человек должен отдавать себе отчет о наличии и развитии у себя алкоголизма. «Нужно правильно себя слышать и правильно понимать, важно не бояться обратиться за помощью к специалистам», — заключил он.

Ранее научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина назвала профессии, которые могут привести к алкоголизму. По ее словам, зависимости от спиртного чаще подвержены люди, занимающиеся проверяющей или контрольной деятельностью, а также часто посещающие конференции. Кроме того, от пагубного пристрастия могут страдать мужчины, которые занимаются тяжелым физическим трудом.