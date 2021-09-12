Черышев получил травму в матче чемпионата Испании

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев получил травму в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Осасуны». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В добавленное к первому тайму время россиянин пожаловался на проблемы с левым коленом и попросил замену. Вместо него на поле появился Димитри Фулькье. О тяжести повреждения Черышева пока ничего не известно.

Встреча прошла в воскресенье, 12 сентября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Валенсии». В составе победителей голами отметились Гонсало Гедеш, Макси Гомес и Омар Альдерете. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Осасуны» Аридан Эрнандес.

Черышев в нынешнем сезоне провел четыре матча в чемпионате Испании, во всех из них он выходил в стартовом составе. На счету россиянина одна голевая передача.