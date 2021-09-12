Мужчины прибегли к косметическим процедурам и поделились результатом

Мужчины рассказали о своем опыте косметических процедур и показали результат. Соответствующий материал публикует The Sun.

Согласно информации, 29-летний житель Лондона Адам Синклер (Adam Sinclair) страдает от облысения по мужскому типу с 16 лет. Его волосы растут по бокам и отсутствуют на макушке. Он признался, что из-за отсутствия локонов у него были проблемы в личной жизни. «Я встречался с девушками, но они постоянно намекали на то, что мне стоит нарастить волосы», — рассказал он. Три недели назад мужчина решил сделать пересадку. «Когда я впервые посмотрел в зеркало, я совсем себя не узнал. Я тут же заплакал от чистого счастья», — поделился Синклер.

50-летний англичанин Марк Лонг (Mark Long), в свою очередь, решился на инъекции ботокса. По его словам, за последние несколько лет он пережил сильный стресс, что сделало его лицо «изможденным». Так, в 2019 году мужчина записался на прием к косметологу в клинику Ambra Aesthetic Clinic в Лондоне. Процедура стоила Лонгу 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей). «Я не трачу много денег на уход за собой, так что это не такая большая цена, которую нужно заплатить, чтобы чувствовать себя лучше», — подчеркнул Лонг.

27-летний Билли Прагер (Billy Prager) из Великобритании также поделился своей историей преображения. Он объяснил, что всегда был доволен своей внешностью, однако героя материала не устраивала его челюсть. По мнению мужчины, она была «недостаточно четко очерчена». Так, он сделал подтяжку лица и шеи, а также ввел инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты. В сумме мужчина потратил на процедуры 13 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей).

В августе житель Мексики потратил сотни тысяч рублей на пластические операции и прославился в сети. 29-летний парикмахер и визажист Кристиан Чавес (Christian Chavez) признался, что начал менять свою внешность с 19 лет. Его первой процедурой была нехирургическая пластика носа, форма которого корректировалась филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Спустя несколько месяцев парень увеличил губы, а также «исправил» скулы и подбородок.