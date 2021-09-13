В российском городе школьников начали бесплатно возить в автобусе за «пятерки»

В Биробиджане водитель автобуса проводит акцию с бесплатным проездом для школьников

В Биробиджане водитель автобуса номер 26 Сергей Ушаков запустил акцию с бесплатным проездом для школьников. Для того, чтобы воспользоваться транспортом, дети должны показать «пятерку» в дневнике, уточняет Telegram-канал Amur Mash.

Кондукторы рассказали, что «акция от дяди Сережи» пользуется популярностью среди молодых пассажиров. По их словам, дети стараются и подтягивают успеваемость.

Telegram-канал указывает, что желтый автобус Ушакова довольно часто привлекает внимание и уже стал своего рода легендой. Водитель рассказал, что воспитывает троих детей и старается их тоже мотивировать.

Ранее сообщалось, что иркутянин Владимир Томилов отправился в плавание по Ангаре на самодельном корабле викингов. По словам мужчины, плотницкого образования у него нет — он создал судно, которое назвал «Ворон», самостоятельно, опираясь на информацию из книг и интернета. На изготовление ушло более трех лет.