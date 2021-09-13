В Волжском открылась первая модельная библиотека

В городе Волжском состоялось торжественное открытие первой модельной библиотеки. Об этом сообщается на сайте администрации Волгоградской области.

Согласно информации издания, новое культурно-интеллектуальное пространство создано на базе библиотеки номер 16 по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

На переоснащение и ремонт учреждения было направлено пять миллионов рублей. С 12 сентября посетителям стали доступны тематические зоны с компьютерной техникой, проекторами, телевизорами, экранами, бизи-бордами и очками виртуальной реальности.

Кроме того, в библиотеке обустроено 16 современных рабочих мест, в том числе для слепых и слабовидящих читателей. В большом зале установили арт-объект в виде телефонной будки, а также разместили комфортную мебель. Книжный фонд библиотеки пополнился на 1690 книг, и теперь насчитывает более 30 тысяч изданий.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области 24-26 сентября проведут ежегодную Южноуральскую книжную ярмарку и Всероссийский литературный форум «Рыжий Фест». Посетителям ярмарки помимо насыщенной программы с мастер-классами обещают представить книжные новинки, среди которых есть и те, что пока не появились на полках местных магазинов.