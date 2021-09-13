В Польше прокомментировали задержание белоруса по запросу Минска

МВД Польши: задержание белоруса по запросу Минска говорит о злоупотреблении Интерполом

Задержание в польском городе Пясечно гражданина Белоруссии Макара Малаховского по запросу Минска говорит об использовании Интерпола в политических целях. Об этом в своем Twitter заявил министр внутренних дел (МВД) Польши Мариуш Каминьски.

Материалы по теме «Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны

По его словам, Белоруссия и некоторые другие страны все чаще используют Интерпол для борьбы с политическими оппонентами. «Вчерашнее задержание гражданина Беларуси в Пясечно — результат очередной попытки политического использования так называемой красной ноты Интерпола. На этот раз белорусским режимом», — написал Каминьски.

Глава МВД отметил, что ранее уже обращался к генеральному секретариату организации с просьбой внести изменения в данные положения во избежание политизированности задержаний в международной организации уголовной полиции.

Польские силовики пришли в квартиру белоруса Малаховского в городе Пясечно 12 сентября и увезли его в отделение на основании запроса Генеральной прокуратуры Белоруссии. Ожидается, что в дальнейшем его экстрадируют на родину для проведения судебного расследования по делу об участии в массовых протестах после выборов 2020 года.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству (ПА ОБСЕ) в Европе в 2019 году выразила сожаление, что некоторые государства-члены ОБСЕ в попытках нейтрализовать политических оппонентов используют систему Интерпола. В частности, в декларации Ассамблеи отмечены участившиеся случаи злоупотребления со стороны Белоруссии, России, Украины и Казахстана. Поэтому, отметили в организации, необходимо реформировать Интерпол и внести эффективный механизм профилактики злоупотреблений.