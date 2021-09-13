Летевшая к жениху россиянка разбила нос при крушении самолета под Иркутском

23-летняя россиянка полетела к жениху и разбила нос при крушении самолета под Иркутском

В самолете L-410, который упал в воскресенье, 12 сентября, за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском, пострадала 23-летняя россиянка по имени Людмила, которая направлялась к жениху. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мать пострадавшей.

Пассажирка впервые в жизни села в самолет, чтобы встретиться с возлюбленным в селе Казачинское. Однако самолет совершил жесткую посадку, девушка «отделалась разбитым носом».

Возлюбленный сделал предложение Людмиле 5 августа, пара собиралась пожениться. «Я сразу же стала писать и звонить дочке. Перезвонила, когда их уже эвакуировали спасатели. Времени на разговоры не было, она просто сказала: "Я цела"», — рассказала собеседница.

Ранее сообщалось, что в катастрофе погибли пилот Владимир Черненко, а также Александр Андреев, Татьяна Попович и Виталий Гужва.

О том, что самолет L-410 совершил жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском, стало известно 12 сентября. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, еще 12 человек пострадали и были переданы медикам. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.