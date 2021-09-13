Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

МЧС: в Москве ожидаются дождь с грозой и порывы ветра до 16 метров в секунду

Дождь с грозой, а также порывы ветра до 16 метров в секунду ожидаются в Москве до конца 13 сентября, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует автомобилистам снизить скорость, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать опасных маневров на дороге. Пешеходов предупредили об опасности шатких конструкций во время грозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил россиянам о резком похолодании. По словам метеоролога, понижение температуры касается в том числе жителей столицы.