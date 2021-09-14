Минздрав раскрыл пять правил приема антибиотиков

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в некоторых случаях прием антибиотиков вызывает антибиотикорезистентность — формирование устойчивости микробов к лекарственным препаратам. Чаще всего это случается «в связи с неправильным применением» препаратов, написал специалист в своем Telegram-канале.

Представитель Минздрава раскрыл пять правила приема антибиотиков, которые помогут не нанести вред организму. Чтобы уменьшить риски распространения антибиотикорезистентности, он призвал применять эти препараты только по предписанию врача.

Кроме того, необходимо строго следовать графику приема антибиотика, как его указал лечащий врач. Чаще всего такие лекарства важно принимать по часам. При этом лучше всего их запивать водой, а не иной жидкостью, призвал замминистра здравоохранения.

По собственному желанию также запрещено прекращать прием препаратов, поскольку назначенные курсы лечения требуют завершения. При появлении побочных эффектов пациентам нужно незамедлительно обратиться за консультацией к врачу.

Ранее врач Заур Шугушев объяснил вред приема антибиотиков при COVID-19. Употребление этих лекарств при вирусном заболевании, вирусной пневмонии способно усугубить течение болезни.