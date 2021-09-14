В Молдавии задержали самолет с контрабандными сигаретами из Украины

Пограничная полиция Молдавии задержала самолет с контрабандой из Украины

Пограничная полиция Молдавии пресекла попытку перевоза контрабанды сигарет в Румынию. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» со ссылкой на правоохранителей.

По данным пограничников, самолет прибыл с территории Украины. В ведомстве добавили, что молдавские силовики задержали трех граждан Украины.

«Основываясь на оперативной информации о незаконном пересечении воздушного пространства, следователи пограничной полиции утром во вторник оперативно отреагировали и задержали самолет Ан-2 в районе населенного пункта Глиная-Микэ Единецкого района», — говорится в сообщении службы.

В начале августа стало известно, что истребитель украинских ВВС МиГ-29 перехватил на границе над Карпатскими горами самолет Ан-2. Его экипаж незаконно летел в Румынию. Согласно предварительной информации, инцидент произошел 7 августа над городом Косов на территории приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата самолет Ан-2 совершил посадку на аэродроме в Коломые.

По данным источников, в легкомоторном самолете находились контрабандисты, которые собирались перевезти контрафактные табачные изделия в Румынию.