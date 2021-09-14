В Раде заявили о планах Порошенко сорвать президентские выборы

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко планировал сорвать выборы главы государства, которые проиграл Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Страна.ua».

Деркач подчеркнул, что осенью 2018 года Порошенко понял, что проиграет выборы. Поэтому в ноябре он отправил военные корабли через Керченский пролив, где они были задержаны российскими пограничниками. Порошенко пытался ввести военное положение по всей стране и сорвать предвыборную кампанию, но Рада заблокировала этот план, утверждает депутат.

«В декабре 2018 года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов», — заявил Деркач.

По его словам, «история не сложилась», потому что «министр МВД Арсен Аваков, не решился взять на себя ответственность».

В 2020 году Деркач опубликовал предполагаемые аудиозаписи разговоров Порошенко и нынешнего американского президента Джо Байдена (тогда — вице-президента) в 2016-м. На них Байден предлагал украинскому лидеру один миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина и называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице. Порошенко назвал аудиоматериалы спецоперацией пятой колонны.