Российская школьница погибла в ДТП из-за пьяного подростка за рулем

Пьяный 17-летний подросток, находившийся за рулем ВАЗ, устроил ДТП в Чите, в результате которого погибла десятилетняя девочка, сообщает Следственный комитет России по Забайкальскому краю.

Нетрезвый водитель ВАЗ-21061 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Nissan и Toyota. В результате инцидента погибла десятилетняя школьница, находившаяся в одном из автомобилей, еще двое человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В отношении подростка возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее смерть человека». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в селе Скачки Пензенской области 15-летняя школьница погибла в ДТП с пятью подростками на двух скутерах. Две школьницы гостили у бабушек в деревне. Вечером они поехали к друзьям в соседний поселок, а обратно их предложили подвезти на скутерах двое 17-летних подростков. За руль они сели пьяными.