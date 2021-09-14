Россиянин попал в ДТП, попытался скрыться от полиции и разбился насмерть

В Иркутске водитель пытался скрыться от полиции после ДТП и разбился насмерть

В Иркутске водитель попал в ДТП, пытался скрыться от инспекторов ГИБДД и разбился насмерть. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, водитель Toyota во время дрифта врезался в дорожно-уборочную машину на большой скорости рядом с торговым центром. Это заметили сотрудники полиции — во время приближения их автомобиля россиянин попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД просили водителя остановиться с помощью громкоговорителя, но мужчина увеличивал скорость. Во время погони он не справился с управлением и влетел в уборочную технику, которая занималась очисткой дороги.

Как сообщили в МВД, от полученных травм россиянин скончался на месте. Водитель уборочной техники не пострадал. В ведомстве добавили, что водитель Toyota ранее привлекал внимание сотрудников ГИБДД из-за экстремального вождения.

Ранее на трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань столкнулись легковой автомобиль и цементовоз. В результате ДТП трое пассажиров погибли на месте, двое водителей были доставлены в больницу.