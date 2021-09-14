В Совфеде разъяснили позицию России по вопросу признания «Талибана»

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что вопроса о признании «Талибана» в повестке дня нет

В настоящее время вопроса о признании движения «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) нет в повестке дня страны. Так ситуацию прокомментировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что позиция России по Афганистану не оставляет никакого «пространства для двусмысленности».

«Мы понимаем, что Талибан как движение, как политическая сила контролирует территорию страны, и в этом смысле должен становиться партнером по диалогу», — уточнил Косачев.

По его словам, на данные момент нет понимания, в какой степени «Талибан» будет реальным участником процессов, происходящих в мире. «Если я не ошибаюсь, ее (темы о признании "Талибана" — прим. "Ленты.ру»") нет в повестке дня и у подавляющего большинства других государств-членов по ООН», — добавил вице-спикер Совфеда.

Однако это не значит, что Россия закрывается от диалога с Афганистаном, понимая, что там тяжелая ситуация, заключил Косачев.

Ранее сложившуюся в Афганистане ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, пока непонятно, каким образом положение дел, сложившееся в среднеазиатской республике, скажется на безопасности региона. Глава государства отметил, что выход США привел к новому кризису.