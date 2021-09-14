Центробанк предложил ввести эскроу-счета для строительства частных домов

Центробанк России предложил распространить практику использования эскроу-счетов на ипотеку для строительства частного жилья, сообщила пресс-служба регулятора, пишут «Известия».

Как считают в Банке России, проектное финансирование через счета эскроу по примеру того, какие сейчас применяются в долевом застройке, поможет строительству коттеджей. Однако для этого механизма нужно разработать «почву» и повысить уровень ликвидности залогов. В Центробанке заявили о необходимости создания отрасли индустриального, стандартизированного проектирования и домостроения. По мнению аналитиков, нужно ввести «земельный банк», в котором будут отражаться территории с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Ранее были названы регионы-лидеры по безопасным сделкам с жильем. Ими стали Подмосковье, Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область и Москва.

Счет эскроу — это специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств. Покупатель недвижимости кладет деньги на эскроу-счет, а продавец (к примеру, застройщик) может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре.