В России спрогнозировали снижение продаж жилья из-за уменьшения населения

В Сбербанке спрогнозировали, что в ближайшие несколько лет в России снизятся продажи жилья. Одной из причин подобной динамики посчитали уменьшение населения страны. Об этом на форуме недвижимости «Движение» рассказал аналитик компании Вячеслав Романов, сообщает РИА Новости.

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По словам Романова, активнее всех жилье покупают люди в возрасте от 20 до 35 лет. Однако поколение считается малочисленным — в 2012 году оно насчитывало 35 миллионов человек, а в 2020-м уменьшилось до 29 миллионов. Аналитик назвал уменьшение населения «фундаментальным ограничителем спроса на ближайшие годы».

Среди других причин возможного снижения продаж жилья оказался дефицит предложения на рынке новостроек. Существенное снижение объемов строительства началось в 2019 году. Эксперты связали его с переходом на эскроу-счета.

Ранее в мае заместитель директора Института налогового менеджмента Высшей школы экономики Татьяна Школьная спрогнозировала снижение цен на жилье в России. Темпы роста стоимости замедлились из-за окончания ажиотажного спроса на квартиры. Эксперт предположила, что в стране замедлится рост цен на новостройки и вторичное жилье.