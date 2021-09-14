Назван процент умирающих после вакцины от коронавируса

Число полностью вакцинированных среди умерших от коронавируса за первую половину 2021 года составило один процент, передает Sky News.

Как отметили в Управлении национальной статистики (ONS), риск смерти от COVID-19 ниже для людей, получивших две прививки, по сравнению с одной дозой или без нее. Из 51 281 случая смерти от коронавируса в Англии в период со 2 января по 2 июля 2021 года 640 (1,2 процента) были люди, получившие обе дозы вакцины. В общее количество также включили пациентов, зараженных SARS-CoV-2 до вакцинации. Подсчеты были сделаны в период, когда большинство вакцинированных получили только одну прививку, так как кампания по вакцинации только развивалась.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов назвал смертность от коронавируса среди непривитых и вакцинированных. По его словам, люди ждут подвоха от вакцины, опасаясь побочных эффектов и отсроченных последствий, в то время как от COVID-19 умирает четыре процента заболевших.

При условии хронических заболеваний эта цифра возрастает в два-три раза. Ученый напомнил, что от «Спутника V» никто не умер, это подтверждается результатами в тех странах, где он применяется.