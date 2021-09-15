Более 24 миллионов работающих европейцев оказались за чертой бедности

В ЕС более 24 миллионов работающих граждан живут за чертой бедности. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте Конфедерация европейских профсоюзов.

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«Европейцы сидят на минимальных зарплатах. Пришло время гарантировать людям справедливые зарплаты», — говорится в заявлении и уточняется, что в ЕС не введена единая минимальная зарплата. В целом в странах Восточной Европы она не превышает 700 евро. В ЕС черта бедности — это менее 60 процентов от среднего дохода по стране. Например, в Германии на пороге бедности находятся те, кто получают менее 942 евро.

В период пандемии COVID-19 31 миллион человек по всему миру оказались за чертой бедности, а мировые усилия по ее искоренению были отброшены на четыре года назад. Эксперты связывают показатели бедности с низким уровнем вакцинации в странах с небольшими доходами на душу населения.

В 2000 году за чертой бедности в России жили более 40 миллионов человек. Уровень бедности в стране снизился более чем в два раза за последние 20 лет, хотя нынешняя ситуация не может устраивать, заявил ранее президент Владимир Путин.

